Protestos pró-democracia de volta a Hong Kong apesar de restrições contra Covid-19

Cerca de 300 ativistas pró-democracia juntaram-se numa manifestação em Hong Kong, este domingo, apesar de o governo ter proibido reuniões públicas de mais de quatro pessoas devido à pandemia da Covid-19.

O protesto, que decorreu num centro comercial no centro da cidade e obrigou à intervenção de polícias antimotim, é o primeiro desta dimensão desde que as medidas de contenção foram implementadas no final de março, avança a Reuters.

Na última sexta-feira, algumas dezenas de ativistas já se tinham reunido, também num centro comercial, para reivindicar direitos pró-democracia. A manifestação deste domingo registou uma participação mais alargada.