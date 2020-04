Pequim cria multas para comportamentos que favorecem propagação do Covid-19

Quem não cumprir a nova legislação será multado pelo crime de ofensa. As não regras incluem a obrigação do uso de máscara em locais públicos quando estiver doente, disse o governo municipal na página da internet .

Os regulamentos, segundo escreve a agência AFP, visam promover um "comportamento civilizado" e referem-se ao combate à pandemia que infectou quase de 83 mil pessoas na China e quase três milhões em todo o mundo. O número de mortes já ultrapassa as 200 mil.

A capital chinesa, Pequim, vai proibir comportamentos "não civilizados", como não cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Esta é uma das regras anunciadas pelos líderes políticos da cidade, este domingo, no âmbito de um novo conjunto de leis para melhorar a higiene pública durante o surto do novo coronavírus.

Na lista de probições estão outras já antigas : cuspir, deitar lixo o chão, atirar objetos das janelas , comer numa carruagem de metro, ou passear com cães sem trela.

As multas por deitar lixo ao chão, cuspir e defecar em público foram aumentadas para um máximo de 200 yuanes (26 euros ), contra sendo que antes eram de 50 yuanes (6,5 euros).

Pequim registou até ao momento, segundo as autoridades locais, 593 casos confirmados de Covid-19 e oito mortes.

As leis exigem ainda que nos locais públicos se criem marcadores de distância de um metro e que se forneçam pauzinhos e sirvam colheres para refeições partilhadas.

Os cidadãos são agora obrigados a "vestir-se apropriadamente" em público - numa aparente referência à prática nomeada de "biquíni de Pequim". Nesta, os homens enrolam as t-shirts até à zona do peito deixando a barriga ao ar para se refrescarem. O Global Times, um jornal com ligações ao partido comunista, avançou que a regra equivale a uma "proibição total" da prática em locais públicos.