Pastéis de nata são a chave para restaurante português em EUA combater a crise do coronavírus

Os pastéis de nata congelados chegam ao destinatário em dois dias e a ideia é que sejam apreciados com a mesma frescura que têm no café em Los Angeles. "Dentro da embalagem envio instruções para pôr no forno, qual o tempo e a temperatura", explicou Fátima Marques. "Mando canela e açúcar à parte, para as pessoas terem a experiência como se estivessem aqui. Saem perfeitos". Outros produtos de pastelaria tradicional que têm sido pedidos à ‘chef’ portuguesa são o pão de leite e a bola de berlim, que o Natas Pastries também envia no mesmo formato. A diferença é que as bolas vão sem creme. A maior parte dos pedidos vem de "portugueses, lusodescendentes ou pessoas que estiveram em Portugal e conhecem" a pastelaria portuguesa, indicou Fátima Marques.

Para os clientes locais, o restaurante está a trabalhar com serviços de entregas, como UberEats, Grubhub e Postmates, que levam qualquer item do menu ao domicílio, desde pastéis de bacalhau a chouriço assado. Quem quiser também pode levantar à porta do Natas Pastries, que neste momento só abre ao fim de semana durante algumas horas. À porta do restaurante, que se localiza no vale de São Fernando, a norte de Hollywood, está um letreiro informando que os clientes têm de usar máscara e só pode entrar um de cada vez para fazer o pedido, salvo se estiverem juntos (um casal, por exemplo). O envio de encomendas, as entregas e os pedidos ao fim de semana têm permitido ao negócio sobreviver, afirmou a responsável portuguesa. "Não estou a fazer dinheiro, mas pago as despesas, o que para mim é o mínimo", explicou. A trabalhar apenas com quatro empregados, cerca de um quarto do que tinha antes da pandemia, Fátima Marques espera poder alargar o horário de funcionamento nas próximas semanas, quando o restaurante receber ajuda governamental. A empresária candidatou-se ao Programa de Proteção de Salários, que está disponível para pequenos comerciantes e negócios com menos de 500 empregados, e o pedido foi aprovado. Neste formato, 75% do montante será para pagar salários e 25% para renda e despesas essenciais de funcionamento, como eletricidade.