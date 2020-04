Netanyahu diz que vai anexar grande parte da Cisjordânia no verão com apoio dos EUA

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, manifestou-se este domingo confiante de que vai poder anexar partes da Cisjordânia ocupada no próximo verão com o apoio dos Estados Unidos.

Numa mensagem gravada dirigida a apoiantes cristãos evangélicos de Israel, Netanyahu disse que o plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para o Médio Oriente prevê a anexação de colonatos israelitas, bem como o estratégico vale do Jordão, que passará para o controlo de Israel.

“Daqui a alguns meses estou confiante de que essa promessa será honrada, que podemos celebrar outro momento histórico”, disse Benjamin Netanyahu.

A anexação dos colonatos israelitas e do Vale do Jordão foi proposta no plano de paz apresentado pelo Presidente dos Estados Unidos em concertação com o primeiro-ministro israelita e rejeitado pelos palestinianos.