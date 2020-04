Presidente do Desportivo das Aves apresenta queixa por vandalismo à sua casa

Os órgãos sociais do Desportivo das Aves apresentaram queixa às autoridades judiciais por dois atos de vandalismo, incluindo pinturas nas paredes da residência do presidente Armando Silva, anunciou o clube da I Liga de futebol.

“A habitação do presidente da direção do Clube Desportivo das Aves e o estabelecimento comercial de um vice-presidente do mesmo órgão foram alvo de atos de vandalismo, com pinturas nas paredes. Já foram apresentadas as respetivas participações criminais, sendo que estes órgãos sociais irão acompanhar com especial atenção o desenrolar das diligências”, pode ler-se em comunicado.

Sem pressupor os motivos, os corpos gerentes do Desportivo das Aves mostraram-se solidários com os dois dirigentes em relação aos “grosseiros comportamentos”, que serão acompanhados “com o intuito de salvaguarda e proteção do nome e imagem do clube”, além da “defesa do respeito e reconhecimento devidos aos dirigentes visados”.

“Quem praticou estes atos cobardes e injustificados não conhece seguramente a grandeza e a história do clube, que, ao longo dos anos, sempre soube respeitar todos quantos o representaram. Hoje, celebra-se o dia da Liberdade. Aqueles que por ela sempre lutaram só podem sentir-se envergonhados com esta atitude, que em nada dignifica os valores do nosso clube”, termina a nota assinada pelos corpos sociais.