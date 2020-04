Liga quer testes obrigatórios à Covid-19 antes da retoma de treinos coletivos e jogos

Veja também:

A Liga de futebol prevê a realização obrigatória de testes à Covid-19 a jogadores e ‘staff’ técnico antes do primeiro treino coletivo e do primeiro jogo oficial e a constituição de um comissão independente para análise de dados.

Segundo um esboço para a retoma progressiva à competição, elaborado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), a que a agência Lusa teve acesso este domingo, o regresso da I e II Liga estará sempre “dependente das indicações das entidades oficiais”, mas prevê a realização obrigatória de testes antes da primeira jornada após a interrupção das competições.

Estes testes serão realizados a “todos os elementos da ficha de jogo e jogadores não convocados”, bem como a outros elementos adicionais caso as Sociedades Desportivas assim entenderem.

Além disso, terá de haver a garantia que “todos os clubes efetuaram e receberam os testes entre as 48 horas e até as 24 horas anteriores ao jogo” e a “autorização de todos os testados para envio do resultado da análise para a Liga, para efeitos de tratamento dos dados”, pode ler-se.