Villas-Boas diz que Mourinho "continua a ser um dos melhores treinadores do mundo"

André Villas-Boas acredita que José Mourinho continua a ser um treinador de topo mundial e que garante resultados imediatos independentemente do clube em que esteja.

O atual técnico do Marselha trabalhou com Mourinho no FC Porto, Chelsea e Inter de Milão, antes de arrancar a sua carreira como treinador principal, na Académica, em 2009.

"O Mourinho é o topo. Podem gostar, ou não, do estilo dele, mas ele traz sucesso imediato às suas equipas. Tem sido assim em todas os clubes em que esteve. A quantidade de troféus que ganhou na carreira fala por si. Onde quer que vá, vai ganhar outra vez", diz.

José Mourinho assinou pelo Tottenham no decorrer da presente temporada, mas não conseguiu atingir grande sucesso: 11 jogos, seis empates e nove derrotas. Os Spurs foram eliminados da Liga dos Campeões e ocupam o oitavo lugar da Premier League.

"Em Portugal estamos sempre a ver onde é que ele ia parar, porque ele disse que queria um clube com investimento e que quisesse ganhar já e ele é o treinador perfeito para isso. Tirando a sua saída do Manchester United, ele ganhou três troféus lá e continua a ser um dos melhores do mundo", adiciona.

Villas-Boas também treinou em Inglaterra, no Chelsea e no Tottenham, durante três temporadas. O técnico garante que não pensa em voltar à Premier League.

"Não voltaria, é o campeonato com mais investimento e os melhores jogadores e equipas, mas gosto de estar numa liga que percebe a filosofia de jogo de uma forma diferente. Tudo em Inglaterra é um pouco mais caótico", termina.