Covid-19. Testar intensivamente é a receita das ligas para regresso do futebol

Testar intensivamente todos os jogadores e técnicos das equipas de futebol para a Covid-19 é o método que os principais campeonatos europeus vão seguir para retomarem os treinos e competição, cenário que parece estar cada vez mais próximo.

Com exceção de Inglaterra, onde ainda não há sequer uma data alvo para retomar a atividade desportiva, todos os países das cinco principais Ligas europeias – Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França – revelaram na última semana os seus planos tendo em vista a conclusão dos respetivos campeonatos, nos quais o elemento em comum é a bateria de testes de deteção da doença em várias fases do processo de treinos e competição.

Em Inglaterra, apesar de não haver qualquer previsão de regresso do futebol, os testes sistemáticos estão entre as várias medidas que vão sendo mencionadas para permitir o retorno da Premier League, enquanto na Alemanha será também atribuído um "agente de protocolo" a cada equipa.

“Quando as pessoas se conhecem bem umas às outras, podem perder a noção do distanciamento necessário [para se protegerem do vírus]”, justificou Barbara Gärtner, médica conselheira da Bundesliga, prova que será, previsivelmente, a primeira a retomar o calendário competitivo já em 9 de maio, com testes previstos antes e no final de cada encontro, se as autoridades locais derem o seu aval.

Em Itália, o país onde aconteceu o primeiro epicentro de Covid-19 no continente, o protocolo apresentado pela federação ao governo contempla três a quatro dias inteiramente dedicado a testes aos jogadores, que incluirão medição de temperatura, um teste de diagnóstico rápido, que será repetido após 24 horas, testes serológicos, se disponíveis, e ainda análises ao sangue.

A bateria de testes permitirá dividir os jogadores do em três grupos: um de atletas que não foram infetados e dois com aqueles que tiveram contacto com a doença, separados de acordo com os sintomas que apresentaram. Estes últimos dois grupos serão sujeitos a exames adicionais, tais como ultrassons cardíacos e eletrocardiogramas de esforço.