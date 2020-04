Covid-19. Everton condena festa de Kean durante pandemia

Veja também:

O Everton considera "inaceitável" a festa que Moise Kean organizou com diversos convidados, durante a pandemia da Covid-19, em que a população do Reino Unido deve estar em isolamento social.

O avançado italiano registou em vídeo os momentos da festa, e os "blues" condenaram a atitude, em comunicado.

"O Everton ficou chocado por saber do incidente em que um dos nossos jogadores ignorou as indicações do governo e do clube em relação à crise do coronavírus. O clube já mostrou o seu extremo desagrado com o jogador e considera a atitude completamente inaceitável", pode ler-se, numa nota.

O ponta-de-lança italiano de 20 anos chegou este verão ao Goodison Park, proveniente da Juventus, a troco de cerca de 30 milhões de euros. No entanto, apenas leva um golo marcado em 26 jogos.

O Everton destaca o trabalho do Sistema Nacional de Saúde para combater a Covid-19 no país: "O clube destaca a importância de seguir as medidas do governo. As pessoas no SNS precisam do máximo respeito pelo seu trabalho e sacrifício".

Kean é o último jogador a quebrar as regras de quarentena, depois de Jack Graelish, do Aston Villa, e Kyle Walker, do Manchester City, terem feito o mesmo. Serge Aurier e Moussa Sissoko, do Tottenham, também foram obrigados a pedir desculpa depois de terem treinado juntos.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

O Reino Unido é um dos países mais afetados, com mais de 148 mil casos, de que já resultaram mais de 20 mil mortes.