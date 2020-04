Arsenal volta aos treinos após treinador recuperar da Covid-19

Veja também:

O Arsenal vai voltar aos treinos em London Colney já a partir da próxima semana, anunciou o clube de Londres este domingo.

Os arsenalistas explicam que esse retomar de atividade far-se-á no respeito estrito das normas sanitárias aprovadas no Reino Unido no combate à pandemia de covid-19.

"Os jogadores terão acesso aos nossos campos de treino de London Colney na próxima semana. Mas esse acesso será limitado, rigorosamente gerido e a distância social será mantida em cada momento", disse um porta-voz do clube.

Mikel Arteta foi o primeiro elemento de um clube da Premier League a acusar positivo à Covid-19. A infeção do treinador do clube londrino despoletou a suspensão do campeonato. Entretanto, o técnico espanhol já anunciou que está recuperado da doença.