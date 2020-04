Restaurantes querem lei alterada para poderem medir temperatura de funcionários e clientes

Veja também:

Os empresários do setor da restauração querem competências reforçadas para assegurar que podem medir a temperatura corporal de trabalhadores e clientes.

Depois das dúvidas suscitadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), a Ministra da Saúde garantiu este domingo que o Governo tudo fará para que não haja qualquer ilegalidade.

Para o presidente da plataforma Promover e Inovar a Restauração (Pro.Var), trata-se de uma lacuna que urge ultrapassar.

"Na prática, não precisamos de guardar qualquer tipo de registo e a nossa proposta vai no sentido de que sejam os trabalhadores e os clientes a fazer as suas próprias medições que, propomos nós, deverão ser controladas pelo proprietário do estabelecimento", defende Daniel Serra em declarações à Renascença, pedindo alterações à lei para reforçar as competências dos empresários do setor.