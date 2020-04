Benfica volta aos treinos a 4 de maio. Equipa técnica e jogadores fazem teste à Covid-19

Como se vão processar os treinos? No dia 4 e 5 de maio, os dois primeiros dias de regresso ao trabalho no relvado, os jogadores farão análises clínicas antes dos respetivos treinos. Numa primeira fase, os jogadores vão trabalhar de forma individual, divididos por quatro grupos, com dois deles a trabalharem no período da manhã e os outros dois no período da tarde. "Não haverá qualquer contato entre companheiros de equipa. O trabalho no ginásio terá o distanciamento adequado e o trabalho com os fisioterapeutas, enfermeiro e médicos ocorrerá com os devidos cuidados e equipamentos de proteção. Diga-se, ainda, que o circuito efetuado pelos atletas nas nossas instalações terá sentido único para minimizar a possibilidade de contactos", sublinha Ricardo Antunes. Os balneários não serão utilizados pelo plantel. Os jogadores vão ter à disposição, no centro de treinos, quartos individuais, com casa de banho privativa, onde se poderão equipar e tomar banho. Plantel continuará a receber as refeições em casa.

Haverá limitações no acesso às instalações do departamento de futebol e todas as áreas do centro de treinos seguirão os procedimentos de higienização e privilegiando, em todos os momentos, o princípio de menor contato possível com jogadores e staff. Em comunicado, as águias dizem que o "foi efetuado um planeamento com a máxima segurança possível, com o objetivo de diminuir ao máximo os fatores de risco" e que o "Benfica fez tudo o que era possível para garantir que a equipa estaria em perfeitas condições no momento do regresso, que agora se aproxima". "O Benfica cumpriu de forma escrupulosa – e continuará a cumprir – as normas e recomendações definidas pelas autoridades competentes e jamais deixará de ser parte ativa na constante campanha de pedagogia e educação social que deve perdurar", pode ainda ler-se.

À data da suspensão do campeonato, o Benfica era segundo classificado, com 59 pontos, a um do FC Porto. "O Benfica reafirma que quer voltar a jogar e conquistar, em campo, 11 vitórias nos 11 jogos que faltam disputar para se encerrar a temporada 2019/20", termina.