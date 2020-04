Papa pede que se reze o terço todos os dias e propõe duas orações especiais para este mês de Maio

Em tempo de pandemia, o Papa incentiva a tradição mariana de rezar o Terço, individualmente ou em família, e acrescenta que “há um segredo" para bem o fazer: a "simplicidade". "E é fácil encontrar, mesmo na internet, bons esquemas para seguir na sua recitação."

O Papa inclui ainda duas orações a Nossa Senhora, para rezar no fim do Terço. "Eu mesmo as rezarei no Mês de Maio, unido espiritualmente convosco." Francisco promete ainda rezar por todos, “especialmente pelos que mais sofrem”, e conclui: “Por favor, rezai por mim".

As duas orações de súplica propostas por Francisco, destaque para os que mais sofrem com “a dramática situação actual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o mundo inteiro”, e pede especialmente pelos que “se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos e, por vezes, sepultados duma maneira que fere a alma”, pelos “que estão angustiados por pessoas enfermas de quem não se podem aproximar, para impedir o contágio”.

Implora confiança para os ansiosos “com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho”, proteção para “os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que, neste período de emergência, estão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras vidas” e conforto para os que “assistem noite e dia os doentes, e os sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a todos”.

Nestas orações, o Papa também reza pelas “mentes dos homens e mulheres de ciência, a fim de encontrarem as soluções justas para vencer este vírus”.



Assisti os Responsáveis das nações, “para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade, socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, programando soluções sociais e económicas com clarividência e espírito de solidariedade."