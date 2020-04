Partido Socialista: "A liberdade é uma flor delicada"

A deputada deixou ainda uma mensagem a todos os portugueses: “Senhor presidente, permita que me dirige diretamente a todos e a todas os portugueses que nos seguem nas suas casas. Quero, em primeiro lugar, prestar homenagem a todos os que estão em confinamento social, mas deixar uma palavra especial a todas as vítimas. Estamos todos os juntos a enfrentar a pandemia”.

A deputada socialista, Ana Catarina Mendes, começou a seu discurso com uma saudação ao 25 de abril “da abertura ao mundo, dos sonhos e do futuro”.

“Poderíamos nós estar noutro local que não no Parlamento, para assinalar os 46 anos do 25 de abril? Não. Não podíamos, mesmo num contexto de estado de emergência, a democracia não pode ficar suspensa. Hoje, mais do que em qualquer outro dia, a casa da democracia tem de dizer 'presente'”, comentou Ana Catarina Mendes, sobre a decisão altamente criticada de celebrar a data no Parlamento. “Fazêmo-lo em nome dos portugueses que nos elegeram e que confiaram na nossa dedicação em manter viva a chama da liberdade, da Constituição e da República, e honrando a democracia representativa.”

“A Constituição não é passado, é presente e é futuro. A visão de Mário Soares levou-nos à integração europeia. Importa olhar para o nosso papel na União Europeia. Nunca os cidadãos foram tão exigentes face ao projeto europeu. No que depender de nós, do PS, a Europa sairá reforçada”.