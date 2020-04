PAN no 25 de Abril: “Precisamos de uma nova alvorada”

“De de pouco ou nada servirão cerimónias e demais simbologias, que se mostrem alheadas das aspirações e preocupações das pessoas e muito menos das consequências da atual crise sanitária, económica, social e ambiental, ditada por uma doença silenciosa e desconhecida”, disse a deputada do PAN, um dos partidos que manifestou grandes resistências à cerimónia que decorre este sábado no Parlamento. O PAN chegou a defender que a sessão deste sábado decorre por videoconferência.

Está muito por cumprir da Revolução de Abril e para o cumprir é preciso “uma nova alvorada” que volte a estabelecer a confiança dos cidadãos na política nos políticos, defendeu Inês Sousa Real, líder parlamentar do PAN, na cerimónia de aniversário do 25 de Abril.

A deputada começou por elencar alguns dos direitos que estão por cumprir, começando pelos direitos das mulheres, que continuam a ser as principais vítimas de violência doméstica e da desigualdade salarial. Também salientou a necessidade de maior combate à pobreza, maior investimento no SNS e melhor funcionamento da justiça.

Ferro Rodrigues salientou o papel do Parlamento pa(...)

“Abril está por cumprir no funcionamento das Instituições”, disse também a deputada, acrescentando: “Na própria Casa da Democracia ainda há quem mostre intolerância a desvios ao pensamento único do sistema. Nesta Casa não nos podemos esquecer que a Democracia é de todos e para todos. Não há donos da democracia! Só respeitando a pluralidade democrática e as vozes discordantes que Abril nos permitiu é que se trava o caminho dos populismos e a demagogia crescentes.”



“Precisamos de uma nova alvorada. De um despertar para um novo paradigma”, defendeu a deputada, para quem a Covid-19 “pôs um foco sobre as forças e as fragilidades do nosso regime democrático”.