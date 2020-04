O 25 de Abril em cinco pontos

“Enquanto aqui celebramos, os portugueses não se podem juntar para celebrar nada, nem o seu próprio aniversário. Enquanto aqui celebramos, os nossos idosos estão isolados; e as crianças deixaram de poder ver os seus amigos; Muitas são as famílias que não puderam, sequer, despedir-se dos seus mortos; Milhares perderam o seu emprego e inúmeras empresas foram obrigadas a fechar; muitos, não poderão estar com as suas mães no próximo dia 3 de Maio ou celebrar a sua fé, no próximo dia 13”, lembrou Telmo Correia, para quem “em Democracia, não há datas prescindíveis e outras imprescindíveis, por imposição da maioria”

Já depois de terminada a cerimónia, Telmo Correia lamentou que todo o processo não tivesse sido conduzido com mais bom senso, pois a cerimónia acabou por decorrer com menos pessoas presentes na sala, como o CDS tinha proposto, e não segundo os critérios aprovados na conferencia de líderes de dia 15.

O mesmo acabou também por concluir Ramalho Eanes, o único ex-Presidente presente na tribuna de honra.

Desafios para o futuro

O discurso mais virado para o futuro foi, sem dúvida, o de Rui Rio, presidente e líder parlamentar do PSD, para quem é essencial começar a preparar o país para a provável segunda onda da pandemia.

De futuro também falou Cotrim Figueiredo, líder e deputado único do Iniciativa Liberal, que usou o seu discurso para como que enviar uma carta ao seu filho que completou 18 anos neste aniversário do 25 de Abril. ““O Portugal que vos deixamos quase não cresce desde que nasceste, há 18 anos e foi ultrapassado por países que eram mais pobres do que nós há 18 anos”, lamentou o deputado, deixando uma manifestação de confiança ao filho e aos portugueses: “Se resistirmos aos conformismos e aos falsos unanimismos, se não deixarmos que o Estado se confunda com um partido, se a crítica e a diferença forem vistas como a força que são, se não dermos espaço ao oportunismo nem à intriga, os portugueses, repito, serão tão bons como os melhores e mais livres do que nunca."



Já o PCP e o PEV chamaram a atenção para a necessidade de ter em atenção as dificuldades dos trabalhadores afetados pela crise económica provada pela epidemia. Depois de achatar a curva da epidemia, é preciso achatar a curva das desigualdades, disse José Luís Ferreira, do PEV. Precisamos de recuperar para o país o que nunca devia ter sido privatizado. Precisamos de concretizar abril e celebrá-lo. Que viva abril sempre, agora, mais do que nunca”, disse, por seu turno, Jerónimo de Sousa.