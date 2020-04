“Mesmo em estado de emergência a Democracia e o Parlamento dizem presente” para impedir “qualquer alternativa antidemocrática”

A sessão solene dos 46 anos do 25 de Abril começou com um minuto se silêncio por todos aqueles que foram vitimas da pandemia de Covid-19. Um minuto de silêncio convoado pelo presidente do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, que fez questão de ter o primeiro discurso desta sessão ao contrário do penúltimo, como é habitual.

Mesmo em estado de emergência, não vimos ser suspensa a democracia que somos, a democracia que Abril nos trouxe, nessa manhã inesquecível que hoje, com sentido de dever e responsabilidade, evocamos e celebramos, volvidos 46 anos”, disse Ferro que fez muita questão que a sessão que assinala este dia decorresse no Parlamento como é habitual, apesar das críticas e da polémica.

“Celebrar – não festejar – o momento fundador do nosso regime na Casa da Democracia é, também, mostrar, no presente e para o futuro, que, independentemente das circunstâncias, mesmo as mais extraordinárias, mesmo em estado de emergência como o que vivemos, a democracia e o Parlamento dizem presente. Para garantir que as crises nunca servirão de pretexto para lançar as sementes de qualquer alternativa antidemocrática”, continuou o presidente do Parlamento, lembrando várias medidas que os deputados aprovaram nestes tempos, desde as autorização para o estado de emergência até medidas para combater o epidemia.

