Marcelo esteve oito dias a guardar-se para o discurso do 25 de Abril

E ao nono dia, Marcelo Rebelo de Sousa vai quebrar um pouco usual silêncio e fala este sábado na Assembleia da República, na única ocasião anual em que o Presidente da República discursa no Parlamento: o aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974.

A última vez que Marcelo falou publicamente foi a 16 de abril, quando anunciou a renovação do estado de emergência. Na última semana, o Presidente recebeu várias entidades, organizações e representantes, mas, ao contrário do que aconteceu nas primeiras semanas de estado de emergência, não prestou declarações ao fim de cada dia de audiências.

O Presidente guardou-se, assim, para o discurso deste sábado que, ao que a Renascença sabe, já teve várias versões. Marcelo gosta de começar a preparar os discursos de ocasiões como o 25 de abril, o 10 de junho ou o 5 de outubro com muito tempo de antecedência. Mas depois vai alterando até ao último momento.

No caso deste discurso as alterações foram ainda mais frequentes, até pelas circunstâncias que o rodeiam, pelo que o discurso que Marcelo vai ler no Parlamento será já a sexta ou sétima versão do documento. O Presidente fará, certamente, referência ao tempo excecional que o país vive, com o primeiro estado de emergência em democracia. E terá, provavelmente, uma nota de elogio aos portugueses e de esperança no futuro como gosta de colocar nas suas intervenções.

Em dúvida está uma referência à crise na comunicação social, uma preocupação que já estava na agenda do Presidente ainda antes da epidemia de Covid-19, mas que a esta situação veio agravar. E Marcelo fez questão de receber representantes de jornalistas e de meios de comunicação na véspera do 25 de abril. Na próxima semana vai continua a inteirar-se do cenário na comunicação social, com audiências aos administradores dos principais grupos de comunicação.

A insistência de Ferro e as decisões dos partidos

Se o discurso do Presidente é sempre o ponto alto da cerimónia parlamentar, este ano o discurso do presidente da Assembleia da República também se reveste de interesse, sobretudo pela forma como Ferro Rodrigues defendeu a realização da cerimónia nos moldes em que se vai realizar.

A aprovação da cerimónia parlamentar pela conferência de líderes gerou indignação em vários setores e levou mesmo a uma petição contra a realização da cerimónia e outra petição da favor. No meio da polémica, Ferro defendeu de forma acérrima que tinha de haver celebração parlamentar, tal como decidido na conferência de líderes, levando a críticas vindas inclusive de outros socialistas.