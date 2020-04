Covid-19. Rui Rio aconselha governo a "planear segunda vaga" e não "presenças nas televisões"

Veja também:

Rui Rio, líder do Partido Social Democrata, critica o governo e pede que o Executivo prepare uma possível segunda onda da Covid-19 em Portugal, após a reabertura do país, visto que "a economia portuguesa não aguentará uma nova paragem idêntica".

No discurso na sessão solene da celebração do 25 de abril, na Assembleia da República, Rui Rio critica presença exagerada dos governantes na comunicação social.

"Mais importante do que planear a presença dos governantes nas televisões, para publicitarem a toda a hora o que fizeram e não fizeram, é planear a resposta do país para uma segunda onda da Covid-19", diz.

O líder da oposição recorda as palavras do governo, que garantiu que não haverá austeridade para recuperar da crise económica, mas pede preparação.

“Têm garantido que não haverá qualquer tipo de austeridade, que agrada a todos, mas tal otimismo não pode ser impeditivo de nos prepararmos para o pior cenário. Mais vale prevenir do que remediar", alerta.

Economia não aguentará nova paragem

Rio diz que a economia portuguesa "não aguentará uma paragem idêntica à que estamos a viver". "As falhas não podem ser repetidas. No próximo inverno, temos de ter melhor capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde em todos os pontos de vista, com mais equipamentos e profissionais habilitados a usá-los", explica.

"É preciso corrigir as falhas e injustiças nos diversos ministérios, para que as empresas e trabalhadores recebam os apoios em tempo útil e oportuno", adiciona.