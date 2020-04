BE:“ É o nosso SNS que nos salva e protege”

“Abril é que combate a epidemia, não é a epidemia que combate Abril”, defendeu Moisés Ferreira, o deputado escolhido pelo Bloco de Esquerda para discursar na cerimónia dos 46 anos do 25 de Abril e que dedicou o seu discurso sobretudo à defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Aos que começam a espreitar a oportunidade de desenterrar a velha cartilha da austeridade o país responderá com estas lições”, disse, acrescentando: “Precisamos é de um SNS com mais investimento para continuar no combate à Covid, recuperar a atividade suspensa e, ao mesmo tempo, reforçar a sua resposta em áreas como a saúde mental ou os meios complementares de diagnóstico. Não voltaremos atrás, ao tempo em que se tirou mais de 1.000 milhões de euros ao SNS e em que a direita que “queria ir além da troika” advogava a sua entrega aos grupos económicos”.

Na parte final do discurso, Moisés Ferreira alargou as preocupações para lá do SNS e, citando José Mário Branco, pediu “inquietação” com todas desigualdades e injustiças.