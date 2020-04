"25 de abril é essencial". Marcelo pede unidade e resistência à fadiga e à discriminação

Veja também:

“Esta hora impõe-nos unidade”, disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo no início do seu discurso na sessão que celebra o 25 de Abril no Parlamento. Naquele foi o seu último discurso ao Parlamento antes das próximas eleições presidenciais, Marcelo fez uma intervenção justificativa da própria cerimónia, mas também do estado de emergência e em que pediu que se tirem as lições destes tempos de pandemia e cidadãos e políticos não se devem vencer pela fadiga, nem cedam à tentação de discriminações.

Logo a começar, Marcelo quis deixar claro que a decisão de manter a cerimónia parlamentar foi do Parlamento. “O Presidente respeita a competência da Assembleia da República sobre o local, a composição e o formato” da sessão, disse o chefe de Estado, recordando que sempre foi assim com os seus antecessores, sempre que o Parlamento esteve em funções nesta data. Mais à frente, quase a terminar a intervenção, Marcelo, contudo, salientou que nunca “hesitou um segundo” em estar este sábado no Parlamento.