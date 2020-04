"25 de abril é esencial". Marcelo pede unidade e resistência à fadiga e à discriminação

Veja também:

“Esta hora impõe-nos unidade”, disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo no início do seu discurso na sessão que celebra o 25 de Abril no Parlamento. E Marcelo fez questão de começar por justificar a sua presença na sessão que se tornou polémica por decorrer numa altura em que todos os portugueses estão aconselhados ao confinamento devido á epidemia de Covid-19.

Marcelo quis deixar claro que a decisão de manter a cerimónia parlamentar foi do Parlamento. “O Presidente respeita a competência da Assembleia da República sobre o local, a composição e o formato” da sessão, disse o chefe de Estado, recordando que sempre foi assim com os seus antecessores, sempre que o Parlamento esteve em funções nesta data.