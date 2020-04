Portugal muda critério de cura dos doentes Covid-19

No entanto, aqueles que tiveram de ser internados mantém se criterio de dois testes, com um dia a separar as duas testagens.

"Temos trabalhado intensamente na preparação de um possível desconfinamento. Não vamos erraficar a doença, ou seja, toda a agenda a ser preparada não significa que o problema foi ultrapassado, começamos a ver a luz ao fundo do túnel, mas ainda não estamos lá. A normalidade só será possível quando for encontrada uma vacina ou tratamento", diz.

A Ministra da Saúde esclarece que têm sido trabalhadas as medidas de desconfinamento, que representam uma luz ao fundo do túnel. No entanto, Temido diz a normalidade só será totalmente retomada quando existir uma vacina ou tratamento.

Hospitais remarcam consultas suspensas

Marta Temido anunciou também que os hospitais vão começar a remarcar as consultas que foram suspensas durante o período da pandemia, com alguns centros a arranca já no início de maio, após o fim do estado de emergência no país.

"Esta semana reunimos com peritos para colher o seu parecer e com quase todos os hospitais públicos do SNS, menos o do Algarve. Vários hospitais já recomeçaram a reprogramar a atividade suspensa e têm calendário definido para a retoma. Retoma será gradual e faseada, em função do contexto epidemiológico da unidade de saúde", diz.

A governante explica que "o resto do mês será para consolidar a documentação, estatégia e medidas de segurança".