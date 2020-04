Mais 26 mortes e 595 infetados em Portugal, DGS diz que AR celebrou 25 de Abril "em segurança"

Filipe

21 abr, 2020 évora 18:44

Os patrões dos privados são todos uns aldrabões , seja o mais rico ao mais pobre . Lucram milhares de euros mensalmente , 80 % continua a meter euros no bolso sem passar fatura/recibo . Escondem o lucro onde podem , os ricos em paraísos fiscais , os pobres compram Mercedes e casas de férias no Algarve . Quando chega um mês fechados , fazem-se todos uns coitadinhos , despedem trabalhadores mas seguram as suas riquezas acumuladas . Depois , esperam sentados que venham euros a fundo perdido , o que acontece desde 1986 . Eles lá sabem como metem euros no bolso , são sempre os mesmos desde 1986 . O exemplo do Português aldrabão viu-se com aqueles que tinham barracas para as cabras e depois dos incêndios ficaram com habitações novas . E , não esqueçam que desde ao comércio , ao alojamento local , hotéis ... empresas diversas ... etc. Todas receberam verbas a fundo perdido da UE que deu para pagar tudo e arrecadarem ainda euros por baixo do colchão . Ninguém fiscaliza os montantes atribuídos , é pedirem ... darem e aldrabarem . Os funcionários públicos não recebem dos projetos da UE , se tens que te queixar , queixa-te ao teu patrão que rouba o Estado e o empregado .