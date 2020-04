Governo permite aos patrões medir temperatura dos trabalhadores. Mas há regras

Tendo chegado à CNPD diversas queixas por causa da recolha e do registo de dados relativos à saúde e vida privada dos trabalhadores, no contexto da pandemia de Covid-19, a comissão refere que “a necessidade de prevenção de contágio pelo novo coronavírus não legitima a adoção de toda e qualquer medida por parte da entidade empregadora”.

Na última quinta-feira, tal como a Renascença adiantou em primeira mão, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) considerou que, apesar da situação de epidemia de Covid-19 e de em Portugal vigorar o estado de emergência pelo menos até 2 de maio, as empresas não têm legitimidade para fazer tal medição .

No entanto, o Ministério tutelado por Ana Mendes Godinho adverte que “não pode ser guardado qualquer registo” da medição.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esclareceu este sábado, em comunicado enviado às redações, que “não se afigura inviável”, ou seja, é permitida, a medição da temperatura corporal pelas empresas aos trabalhadores.

Por sua vez, o Ministério do Trabalho garante agora que a medição é legitima em quatro situações.

Desde logo, se existir “consentimento expresso” do trabalhador. Em segundo lugar, se a medição for realizada por “um profissional de saúde sujeito a sigilo ou por outra pessoa com dever de confidencialidade”.

No entanto, o mesmo comunicado apresenta duas últimas condições mais amplas. A medição da temperatura corporal é permitida “por motivos de interesse público no domínio da saúde pública”, refere o Ministério. E, quarto e último ponto, é permitida se a finalidade for “a proteção e segurança dos trabalhadores e/ou de terceiros”.