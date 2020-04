É preciso "cuidado" no regresso à atividade, mas também que a sociedade "ganhe imunidade"

Veja também:

O investigador do INSA Baltazar Nunes defende que é necessário algum cuidado e contenção quando o país retomar gradualmente a atividade para evitar um crescimento exponencial da Covid-19, mas também é importante que a população ganhe imunidade.

O crescimento do número de casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19, quando os portugueses retomarem a atividade em maio “é algo que tem que estar nas nossas mentes, porque basicamente a dinâmica da infeção depende de vários fatores”, disse em entrevista à agência Lusa o coordenador da Unidade de Investigação Epidemiológica do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

“Um deles é a quantidade de indivíduos que ainda podem ser infetados, ou seja, que não têm anticorpos, que não estão protegidos contra a doença e pelo número de casos que temos da população temos uma perceção de que este número ainda é muito grande”, afirmou o epidemiologista.

Outro fator está associado ao número de contactos que as pessoas têm. “Se nesta abertura da sociedade gradual for possível manter um distanciamento social que seja compatível com alguma atividade económica, este número de contactos há de ser diminuto, e não há de ser igual àquele que nós tínhamos antes do dia 16 de março quando ainda não estávamos despertos para a situação”, salientou Baltazar Nunes.