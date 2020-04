Das cotoveladas (solidárias) de Marcelo a uma avenida sem gente: retratos do 25 de Abril em Lisboa

“25 de Abril sempre, fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais…” O cântico ainda se chegou a ouvir, tímido, do alto das janelas da sede do PCP, em plena Avenida da Liberdade, mas o silêncio foi quem mais ordenou este ano.

Pela primeira vez em 46 anos, não houve discursos, não houve manifestações, não houve cartazes pela avenida. E a revolução celebrou-se, sobretudo, de parapeito em parapeito, ao som de "Grândola Vila Morena" de Zeca Afonso. Lá em baixo, nas ruas, despontavam mais uniformes azuis da Polícia de Segurança Pública que propriamente gente de cravo na lapela.

E quem aqui vem, porque vem afinal? Alguns, mais velhos, justificavam a necessidade de sair de casa com os males do corpo. "Sou diabético e preciso de esticar as pernas, pelo menos no 25 de Abril", garante um, António. Já os petizes, em família, vieram recordar, na prática, o que aprenderam na escola "Aprendi que neste dia os presos políticos foram todos libertados e houve liberdade para toda a gente falar, porque antes o Salazar não deixava", devolve Miguel à pergunta, montado na bicicleta.