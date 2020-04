Covid-19 em Portugal. Veja quantos casos se registam por cada concelho

Veja também:

Dados divulgados este sábado, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 219 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Não há registo de novas localidades na lista da DGS, este sábado.

Lisboa (+75), Almada (+43), Guimarães (+26) e Braga (+24) são os concelhos com maior aumento no número de infetados, nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. De acordo com o mesmo documento, 54 municípios registam aumento no número de casos confirmados de Covid-19, mais 19 que no dia anterior.