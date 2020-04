Consultas e cirurgias programadas têm de ser retomadas, dizem médicos

Defendeu também que é "essencial garantir a atividade programada com todos os cuidados e solicitar o apoio das entidades privadas e do setor social de forma protocolada e articulada, nomeadamente programas de recuperação de listas de espera que desde logo devem ser pagas as dívidas que o Estado tem com muitas instituições e médicos".

"Por isso, é fundamental que não se esqueça que continuam a existir cancros e outras doenças que necessitam de cirurgia, enfartes de miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, que afetam os portugueses", disse Roque da Cunha, sublinhando que é "essencial que o Ministério da Saúde altere o despacho que suspendeu as consultas e cirurgias programadas por causa do Covid-19".

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) considerou estte sábado que é essencial que os hospitais retomem as consultas e cirurgias programadas que foram suspensas devido ao Covid-19, mas sem relaxar as medidas de controlo e proteção da pandemia.

Assim, "não se compreende que o hospital e centros clínicos do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, que cobrem mais de 90.000 beneficiários, vão sobrecarregar o já frágil SNS", agravado pelo facto de "lamentavelmente terem aproveitado o estado de emergência para colocar no `lay off´ os seus trabalhadores".

Do mesmo modo, e nas palavras de Roque da Cunha, não se compreende que a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e o Instituto Português de Reumatologia não colaborem neste esforço.

Acerca do previsível levantamento do estado de emergência em maio, o secretário-geral do SIM referiu que, sendo esta exceção uma decisão do Presidente da República e uma "medida excecionalíssima", concorda com aquilo que é apontado como a possível cessação daquela medida.

Ressalvou ao mesmo tempo que é preciso "reforçar a exigência em não relaxar das medidas de saúde pública nomeadamente nas medidas de controlo e acompanhamento dos infetados e seus contactos, e na restrição à circulação.

"Tudo fazer para não facilitar, não baixar a guarda, não transmitir à população uma ideia de facilitismo ou que a situação está ultrapassada", vincou.

Saudando o 25 de Abril e uma das suas principais conquistas - o Serviço Nacional de Saúde -, Roque da Cunha lamentou contudo que neste período da pandemia perdure "a lei da rolha em relação aos profissionais de saúde publica, com ameaças de processo disciplinares".