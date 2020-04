Balanço DGS. Há 880 mortes e 23.392 infetados em Portugal

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) regista 880 mortes (mais 26 em 24 horas) e 23.392 infetados (mais 595) em Portugal.

Já o número de pessoas dadas como curadas aumentou: são agora 1277, mais 49 face a sexta-feira.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (502), seguida da região Centro (188), de Lisboa e Vale Tejo (170), do Algarve (11), dos Açores (8) e do Alentejo, que regista um morto, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sexta-feira. A Madeira ainda não regista qualquer óbito.

