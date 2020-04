Alerta, calamidade ou emergência. O (pouco) que muda no estado do país

Podem ainda ser fixadas “cercas sanitárias e de segurança”. O artigo sobre o âmbito do estado de calamidade permite “a racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações e abastecimento de água e energia, bem como do consumo de bens de primeira necessidade”.

E aqui está a outro grande diferença entre os dois estados: no estado de emergência as Forças Armadas estão em prontidão. No estado de calamidade, que é regulado pela lei de bases da proteção civil , são as forças de proteção civil que têm responsabilidade pelas operações.

Mas como é que o estado de calamidade pode impedir a abertura de lojas ou restaurantes?

Como a lei diz que podem ser impostos “limites ou condicionamentos à circulação ou permanência de pessoas”, o decreto do estado de calamidade pode impor esses limites por tipo de negócio ou por determinações de espaço. Pode por exemplo dizer que só pode permanecer determinado número de pessoas por metro quadrado. Isto pode ser válido também para as celebrações religiosas

Então o que é que pode mudar em relação do estado de emergência?

Em princípio, deixam de estar suspensos direitos como o direito à resistência ou direito à greve, assim como outras limitações aos direitos dos trabalhadores. E muda todo um “cerimonial” que tivemos tanto no decreto como nas renovações do estado de emergência, que levava a que o país político levasse três dias até haver decreto do Presidente e respetiva regulamentação por decreto do Governo.

Agora será apenas o Governo a decretar e regulamentar, embora, como o primeiro-ministro já disse, devam continuar a existir as reuniões com os especialistas e responsáveis políticos que têm decorrido no Infarmed, em Lisboa. E António Costa também quererá manter os encontros com os lideres partidários e os membros da concertação social que, no fundo, têm respaldado a ação do Governo.

E quanto a prazos? O estado de calamidade não tem prazos?

Não tem um prazo definido para renovação, ao contrário do estado de emergência que só é válido por 15 dias, embora possa ser sucessivamente renovado.

O estado de calamidade pode manter-se enquanto se mantiver o que lhe deu origem, mas o primeiro-ministro já disse que a situação continuará a ser avaliada a cada 15 dias.