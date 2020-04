25 de abril. DGS diz que Assembleia da República deu "exemplo de celebração em segurança"

Veja também:

Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, diz que a celebração do 25 de abril, na manhã deste sábado, na Assembleia da República, foi um exemplo de celebração em segurança.

"A Assembleia da República deu um exemplo de como se pode celebrar uma data importante com regras de segurança e proteção de saúde", disse, na habitual conferência diária da DGS.

Questionada sobre a não utilização de máscaras durante a celebração, Graça Freitas explica que essas só são necessárias caso não existam condições para o distânciamento.

"Já o disse e volto a dizer. A Assembleia da República tem um plano de contingência excelente, que acautela todas as condições para que a cerimónia cumpram todas as regras. As máscaras devem e podem ser usadas em meios interiores que não permitam o distânciamento social. Estamos todos aqui nesta sala e sem máscaras, com distânciamento", esclarece.