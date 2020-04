25 de Abril celebra-se à janela e de ouvido na rádio

Passam 20 minutos das 00h de 25 de abril de 1974 e Carlos Albino prepara-se para emitir a senha do início das operações militares que iriam derrubar o regime ditatorial, no programa Limite, na Rádio Renascença .

Parlamento assinala aniversário da Revolução com c(...)

Naquele que é o primeiro 25 de Abril em estado de emergência, os festejos deste sábado vão ser muito mais contidos do que o habitual, fruto da situação de pandemia que o país atravessa.

As cerimónias terão lugar apenas no Parlamento, sendo que entre deputados e convidados – incluindo o Cardeal Patriarca de Lisboa – o número total de pessoas não deve chegar à meia centena.

Ainda assim a decisão de assinalar a data tem sido polémica. Começou por se falar em 300 convidados presentes, depois passou para cerca de 150 e finalmente para bastante menos.

João Soares não poupou Ferro Rodrigues, dizendo que o presidente da Assembleia da República lidou com o assunto de forma desastrosa. Da direita, e de alguns comentadores, surgiram críticas ao facto de se celebrar a data sequer, numa altura em que ao resto do povo estava a ser pedido que não acompanhem os seus mortos nos enterros, não celebrem as suas datas religiosas nem estejam com as suas famílias.

Entre os que defenderam a celebração com distanciamento conta-se Manuel Alegre. Face às críticas, o histórico socialista redigiu uma petição em defesa da celebração, até que António Costa veio dizer que está tudo a ficar demasiado nervoso por causa do confinamento.

Ramalho Eanes disse que discorda do evento, mas vai. Já Cavaco Silva rejeitou o convite e o filósofo José Gil diz que tudo isto cheira a aproveitamento político, que até se podia não celebrar a data, como já aconteceu antes, e não seria problema nenhum.

Polémicas à parte, a celebração vai mesmo realizar-se. Pode acompanhar tudo na Renascença. E até lá (e depois disso, por que não?) deixamos-lhe a emissão especial emitida pela Renascença a partir do Palácio de São Bento nos 45 anos do 25 de Abril, há um ano. Porque nunca é demais recordar.