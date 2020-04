Coronavírus. Quase 650 detidos infetados só numa cadeia dos EUA

Veja também:

Quase 650 prisioneiros testaram positivo para o novo coronavírus numa prisão de Michigan, nos Estados Unidos.

A informação é avançada pelo “The Washington Post”, que cita dados do Departamento Prisional de Michigan.

Segundo a mesma fonte, os 642 infetados com a Covid-19 representam 44% dos 1.400 prisioneiros na prisão de Lakeland, na zona de Coldwater, no Michigan. Até agora, mais de 1.170 detidos deram positivo nos testes ao novo coronavírus no Estado de Michigan, dos quais 30 acabaram por morrer.

Vários Estados do país, como Ohio, Tenessee, Arkansas, Michigan e Carolina do Norte, começaram a fazer testes aos reclusos nas prisões e espera-se que a taxa de infetados triplique a nível nacional na próxima semana.

Os Estados Unidos têm mais de 950 mil infetados e quase 54 mil mortos.