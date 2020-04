Coronavírus. Manifestação anti-confinamento termina com 100 detenções na Alemanha

Veja também:

Uma centena de pessoas foram presas, este sábado, em Berlim por não respeitarem as regras de distanciamento social, à margem de uma manifestação contra as medidas anti-coronavirus que reuniram cerca de mil pessoas, segundo a polícia.

Estas manifestações são organizadas, desde o final de março, na Praça Rosa Luxemburg, na capital alemã, por um grupo heterogéneo batizado de "Resistência Democrática" que vê nas medidas de confinamento decididas pelo Governo o início de um regime autoritário no país ou um atentado ilegal à liberdade individual.

Este sábado, várias centenas de manifestantes próximos, principalmente, da extrema esquerda, mas também de uma certa direita identitária, grupos de conspiração ou militantes anti-vacinas juntaram-se, ou tentaram fazê-lo, antes da intervenção da polícia.

A polícia alemã ergueu várias barreiras ao redor da praça, mas os participantes acabaram por ir para as ruas vizinhas à praça.

O grupo "não compactua com as regras" impostas pelo Governo para travar a propagação da pandemia do novo coronavírus, como explicou à polícia, através da rede social 'Twitter', quando lhes foi pedido para dispersar.

Nas “t-shirts” de alguns participantes liam-se acusações à chanceler Angela Merkel tais como: "Estamos interditos de viver" ou "liberdade" e ainda em alguns cartazes frases como "já decidi o que penso e digo-o alto e em bom som".

Outros cartazes ostentavam ainda: "Nunca mais o fascismo e a guerra" ou "parem os lóbis farmacêuticos".

Os manifestantes não tinham autorização para a manifestação, uma vez que as restrições impostas pelo Governo proíbem o aglomerado igual ou superior a 20 pessoas em Berlim.

Na página da internet, a organização exige especificamente "o fim do estado de emergência" e a minimização do perigo do vírus.

A oposição ao confinamento está, de forma gradual, a ganhar força, tal como em outros países, apesar de a chanceler Angela Merkel estar a ver a sua popularidade a crescer pela forma como geriu a crise sanitária aprovada pela grande maioria dos cidadãos.

Esta oposição é liderada, em particular, pela extrema direita alemã, principal força à oposição da câmara dos deputados. L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) considera que o Governo está a exagerar no risco da pandemia e exige a abertura imediata de todo o comércio.

Ainda não estão contabilizadas as sondagens com estas reivindicações, mas espera-se um aumento progressivo no descontentamento da população quanto às consequências económicas e sociais ligadas ao confinamento.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, mais de 200 mil pessoas já morreram em todo o mundo, desde dezembro, devido à pandemia da Covid-19, das quais 90% na Europa e nos Estados Unidos.