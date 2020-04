Covid-19. Sem casos positivos, Vanuatu retoma competição de cricket

Se está com saudades de ver desporto em direto, a ilha de Vanuatu acaba de regressar aos relvados para a prática de cricket, na madrugada de sexta-feira, com a final da Superliga feminina.

A pequena ilha no Oceano Pacífico com cerca de 300 mil pessoas conseguiu evitar a entrada da Covid-19 no país. Sem qualquer caso oficialmente confirmado, o governo começou a retomar a atividade normal, incluíndo o desporto, de acordo com o "New York Times".

A Federação de Cricket de Vanuatu transmitiu, através das redes sociais, a final da liga feminina de cricket e convidou a todos os adeptos de desporto a assistir.

"Não temos casos positivo aqui em Vanuatu e a prática de desporto foi autorizada pelo governo. Acreditamos que era a nossa missão dar desporto em direto ao mundo. Somos um dos poucos desportos a ser disputados em todo o mundo e podemos mostrar um pouco do que é o cricket para todos os que estão fechados em casa", disse Shane Deitz, o diretor-executivo da prova.