Mário Ferreira vai comprar até 30,22% da Media Capital

A Prisa anunciou esta sexta-feira que assinou um memorando de entendimento com a Pluris Investments, empresa do empresário português Mário Ferreira, tendo em vista a eventual compra até 30,22% da Media Capital, dona da TVI, da TVI24, da Rádio Comercial e da produtora Plural.

"Prisa e Pluris Investments, sociedade portuguesa de Mário Ferreira, assinaram um memorando de entendimento relativo a uma possível operação de aquisição por parte de Pluris de até 30,22% do capital social da subsidiária cotada portuguesa Media Capital SGPS", refere o grupo espanhol, em comunicado ao regulador de mercado.

O valor do negócio ainda não foi revelado.

"Apesar de a Prisa continuar como o único acionista de controlo da Media Capital e de não haver um acordo de acionistas entre as partes, a Prisa considera a Plural como o co-investidor ideal na Media Capital dado 1) o seu demonstrado compromisso com Portugal e a sua economia, 2) o compromisso para suportar e assistir a equipa de gestão da Media Capital com os seus conhecimentos financeiros, 3) um historial como investidor responsável e orientado para o crescimento e 4) o seu compromisso e capacidade para providenciar, se necessário, mais fundos para a Media Capital", diz ainda a Prisa, citada pelo jornal “Expresso”.

Com esta compra a empresa de Mário Ferreira fica com uma posição minoritária da empresa, que continua a ser controlada pela Prisa.