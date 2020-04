EUA. Geórgia reabre economia sem apoio de Trump, numa jogada de alto risco

Falou com o Presidente e o vice-presidente e ambos lhe manifestaram apoio no regresso à normalidade, garantiram inúmeras fontes aos media americanos. Resoluto, o governador decidiu então autorizar a abertura de cabeleireiros, manicures, ginásios, spas, lojas para tatuagens, salões de bowling, tudo a começar nesta sexta-feira. Restaurantes, cinemas e teatros abrem na próxima segunda-feira.

Desde o início desta semana que Brian Kemp anunciou que estava a preparar a abertura da economia com o argumento habitual de que é insustentável manter o estado em quarentena por mais tempo. Encorajado por manifestações no passado fim-de-semana em estados como a Virgínia, o Michigan e o Wisconsin, em que algumas centenas de opositores à quarentena vieram para a rua exigir dos respetivos governadores que reabrissem as empresas, Kemp foi falando com a Casa Branca a dar conta dos seus planos.

Republicano convicto e apoiante incondicional de Donald Trump, Kemp faz parte daquele lote de governadores conservadores que adotaram com relutância as medidas restritivas impostas pela pandemia. Num estado sulista como a Geórgia, onde os republicanos vencem normalmente as eleições, essa relutância pode até estar em sintonia com boa parte dos cidadãos, mas o cargo de governador requer uma responsabilidade que vai muito para além do populismo fácil para agradar aos eleitores.

Brian Kemp é governador da Geórgia há pouco mais de um ano. Venceu as eleições em novembro de 2018 por uma unha negra, batendo a candidata do Partido Democrático, Stacey Abrams, por escassos 55 mil votos em quase quatro milhões de eleitores. Abrams foi a primeira mulher negra democrata a concorrer ao cargo de governadora.

Para além de não se perceber a urgência de fazer tatuagens ou jogar bowling, Kemp não explicou como será possível manter algum distanciamento social em salões de cabeleireiros, manicures, ginásios, saunas, spas, etc. Uma das conselheiras científicas que trabalha com Trump na Casa Branca, a médica e diplomata Deborah Birx, interrogada sobre o assunto, ficou embaraçada e engendrou uma resposta diplomática: “espero que os georgianos sejam criativos”.

Mas nos bastidores, Birx e Anthony Fauci, o outro virologista a trabalhar na Casa Branca, terão convencido o Presidente sobre os enormes riscos dos planos do governador da Geórgia e Trump acabou por tirar o tapete a Brian Kemp. Na quinta-feira, no briefing diário, o Presidente disse que "não estava satisfeito” com os planos do governador e que eles “não cumpriam as diretivas da Casa Branca”. Criticou em particular a abertura de spas e, segundo a imprensa americana, Trump teria manifestado esse descontentamento em telefonema pessoal a Kemp.

No entanto, 48 horas antes, o Presidente tinha elogiado em público o governador e fez dele uma espécie de pioneiro na sua luta pela reabertura da economia do país. “É um homem muito capaz. Ele sabe o que está a fazer. Tem feito um trabalho muito bom como governador”, disse na terça-feira durante o briefing diário. No mesmo dia em que, em telefonema pessoal, encorajou Kemp a avançar com os planos, tal como terá feito o vice-presidente Mike Pence. E o governador avançou, convencido de que cumpria os desejos presidenciais. Tinha luz verde.

É uma mudança de atitude que não surpreende ninguém, naturalmente, vinda de alguém que é capaz de dizer uma coisa e o seu contrário na mesma frase. Mas numa crise como a do coronavírus, as constantes mudanças de posição e as mensagens contraditórias que Trump vai dando ao país são o espelho do absoluto desnorte presidencial e têm encorajado os seus adeptos incondicionais a tomar atitudes irresponsáveis que podem custar vidas.

O exemplo mais extremo ocorreu no passado fim-de-semana quando, perante as manifestações de opositores à quarentena em três estados, Trump twitou a seguir “Libertem a Virgínia! Libertem o Wisconsin! Libertem o Minnesota!”. Foram manifestações promovidas por gente ligada ao Tea Party (uma fação radical dos republicanos) e, em alguns casos, a movimentos conotados com a extrema-direita, onde se viram armas empunhadas por homens vestidos como paramilitares e bandeiras da Confederação sulista, derrotada na guerra civil que pôs termo à escravatura em meados do século XIX.

São estados governados por democratas que aplicaram medidas de confinamento e que as vão manter enquanto a situação o exigir e os especialistas o recomendarem. Ao encorajar à “libertação” desses estados, Trump não só reduz a questão do confinamento a uma luta partidária entre democratas e republicanos, como incita à rebelião contra governadores que afinal estão a fazer aquilo que a Casa Branca, apesar de tudo, ainda recomenda — manter o país em quarentena. E, ao fazê-lo, exacerba ânimos e suscita tensões em torno de um problema em que o país deveria estar unido e articulado.

Mayor versus governador

É o que está a acontecer na Geórgia. E um pouco por todo o país, onde se geraram tensões entre presidentes de câmara e os governadores dos respetivos estados. Na Geórgia, a mayor de Atlanta, a capital e a maior cidade do estado, com quase 6 milhões de habitantes, defende a manutenção da quarentena, em total oposição à decisão do governador.

Embora a decisão do governador seja soberana nesta matéria, a mayor da cidade apelou aos seus habitantes para que mantenham as medidas cautelares adotadas desde cedo. Atlanta é uma cidade com um significativo poder económico e simbólico. É a sede da Coca-Cola, da CNN e da Delta Airlines, a maior companhia aérea americana. O seu aeroporto é um dos maiores do país e funciona como um “hub” importante para a América Latina.

Terra natal de Martin Luther King, desempenhou um papel decisivo nas lutas pelos direitos cívicos dos anos 1960. De lá veio o primeiro embaixador negro americano nas Nações Unidas, Andrew Young, escolhido pelo Presidente Jimmy Carter, também ele georgiano. Young foi companheiro de Luther King e depois de ter sido embaixador na ONU, foi eleito mayor de Atlanta. A cidade tem tido sempre presidentes de câmara eleitos pelo Partido Democrático, o que contrasta com o resto do estado, sempre governado por republicanos.