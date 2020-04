Benfica regressa ao trabalho quando terminar estado de emergência

Veja também:

O Benfica apenas regressará aos treinos quando terminar o estado de emergência, que irá vigorar até 2 de maio, caso não seja prolongado, segundo apurou Bola Branca.

Na planificação dos encarnados, a equipa vai treinar dividida em grupos e quando regressar ao Seixal já terá os resultados dos testes da Covid-19, realizados previamente a jogadores e todo o staff do futebol encarnado.



De acordo com as informações apuradas, o presidente Luís Filipe Vieira teve um papel decisivo em todos os passos dados para a definição da retoma do futebol do Benfica, cumprindo um acordo de cavalheiros com a Liga, segundo o qual os clubes não deveriam treinar enquanto vigorasse o estado de emergência.

Nesse sentido, os clubes que já começaram a treinar e que poderão começar antes do dia 2 de maio estarão em incumprimento com o acordo de cavalheiros feito com a Liga