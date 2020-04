Benfica diz que críticas ao clube são motivadas por "inveja"

O Benfica não cometeu qualquer ato "que não fosse perfeitamente legal" e quem alega o contrário fá-lo por "inveja" do seu sucesso recente.

Foi esta a resposta de um porta-voz do clube ao jornal "The New York Times", que publicou um artigo a detalhar alegada influência indevida do Benfica sobre diversos setores da sociedade, em Portugal.

Através de um e-mail, o Benfica garante que aqueles que falam contra o clube são "motivados por inveja, pelos seus anos de sucesso".

O porta-voz sublinhou a inocência de todos aqueles associados ao Benfica e garantiu que quaisquer alegações do contrário não passam de "teorias da conspiração" que são o "alimento diário da internet, redes sociais e, infelizmente, até jornais confiáveis e reputados".