Portugal firme numa Europa hesitante

Neste programa ouvimos Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez analisar a forma como certos países europeus continuam a dificultar um acordo nesta matéria. No caso da correspondente espanhola importa saber como é que Espanha, um dos países do mundo com mais casos e mais mortos, está a encarar a forma como a União Europeia tem respondido a esta crise.



Até que ponto é que a demora num acordo, pode ser determinante, no sentido em que depois pode ser tarde demais para recuperar empresas ou mesmo sectores económicos que tenham colapsado por causa da atual crise, é outra das perguntas que se impõem.

Pelas notícias mais recentes, há a ideia de que nos países europeus já terá passado a pior fase da pandemia (ou o pico, como muitos lhe chamam), embora haja o receio de que a reabertura possa provocar uma segunda vaga. Na edição e hoje ficamos a saber como estão as coisas em Espanha e em França. Olhamos, também, para os números terríveis da Bélgica, que tem uma população pouco maior do que Portugal e tem oito vezes mais óbitos e tentamos perceber, com Olivier Bonmici, como se explica esta catástrofe belga.

O caso português

Por cá, a pandemia parece relativamente controlada. O Presidente da República diz que, lá por fora, até se fala do “milagre português”. Vamos saber se é mesmo isso que se diz em Espanha e França e se a reacção portuguesa à pandemia está a ser assim tão comentada quanto se diz.

Olivier e Begoña falam, também, de como veem a forma como o país e os portugueses em particular têm reagido às restrições do estado de emergência e do andamento da telescola.

Olhando para o futuro a breve prazo, os dois correspondentes estrangeiros em Portugal falam também do sector do Turismo, que é vital para o nosso país, mas também para o dos seus países de origem e que consequências se antevêem ao nível das viagens, hotéis e restaurantes.