São Bento celebra 25 de abril pela internet com um documentário artístico

Com os portões do palacete de São Bento encerrados, António Costa desafiou Tiago Rodrigues, do D.Maria II, Nuno Cardoso, do São João, Elizabete Matos do São Carlos e Sofia Campos da CNB para, em conjunto, pensarem uma proposta artística para celebrar os 46 anos dos 25 de abril através das plataformas online.

A tradição dos últimos anos não pode cumprir-se em 2020 por causa do vírus pandémico. A residência oficial do Primeiro-Ministro não poderá abrir portas ao público para celebrar o 25 de abril, mas abrirá a janela da internet, às 15h30 para exibir uma obra artística.

Filmado no jardim e espaços da Residência Oficial do Primeiro-Ministro, este trabalho “tenta olhar para o nosso passado recente, para as pessoas que fizeram parte da luta contra a ditadura, como era a sua vida, como resistiram e como o amor era a arma, ou uma das armas que tinham para este combate duro e longo” – explica ao telefone, à Renascença, o artista André Amálio, da companhia Hotel Europa.

São várias as vozes que fazem este documentário artístico, “vozes de resistência” chama-lhes André Amálio. O artista afirma que querem com este trabalho “fazer a afirmação de que o 25 de abril não é uma revolução sem vítimas, tem milhares de vítimas e de pessoas que contribuíram para que ele acontecesse”.

As diferentes histórias contadas no filme pretendem “celebrar, neste momento em que não podemos estar juntos”, também as vidas das “pessoas que lutaram e resistiram numa altura em que o medo fazia parte do quotidiano e das suas vidas”, refere André Amálio.

Há 46 anos havia “o medo da polícia política, da opressão, do regime”; agora, aponta o artista do coletivo que dá corpo a este documentário, “voltamos a ter medo do quotidiano, de estar com o outro, com a família”, tudo por causa do novo coronavírus.

André Amálio remata que “devemos olhar para essa longa luta de 48 anos e perceber que o amor foi uma das armas para deitar abaixo a ditadura, para vencer esse medo. E é esse amor possa ser de alguma maneira o instrumento para nós, venceremos este momento muito difícil que estamos a viver”. O ator conclui; “se estes resistentes também se souberam adaptar e viver nas difíceis condições que estavam a viver, também nós, agora também nos estamos a adaptar e a aprender”.

Pegando num dos testemunhos que faz o filme, Amálio recorda que uma senhora lhe disse “o fascismo e a ditadura não podiam ser eternos, embora parecessem; também agora esta pandemia não vai ser eterna”. A mensagem de esperança é deixada no filme “Agora que não podemos estar juntos”.