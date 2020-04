​Marcelo dedica a tarde de 25 de abril a conhecer os problemas da cultura

Veja também:

Marcelo Rebelo de Sousa vai dedicar a tarde do feriado de 25 de abril a ouvir os problemas da cultura. O Presidente da República recebe em Belém, depois da cerimónia oficial da comemoração dos 46 anos da revolução, vários agentes da área cultural.



A Renascença sabe que Marcelo começará por ouvir a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

Numa altura em que o setor do livro está a braços com uma profunda crise, em que os prejuízos podem ascender a 30 milhões de euros no início de maio, o chefe de Estado quer ouvir editores e livreiros.

Na quinta-feira, a APEL criticou o Ministério da Cultura, a quem acusou de não conhecer a realidade, ao anunciar uma verba de 400 mil euros para o apoio a pequenas editoras e livreiros.