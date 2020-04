"Isto parece um filme de terror". Pandemia deixa artistas de música popular portuguesa sem palco

Apesar de nas redes sociais prometer em parangonas "muitas novidades em breve", é certinho que este verão a "Fax" não vai comunicar em palco com os fãs. A última comunicação, que teve a assinatura do "general manager “Amândio Cruz, foi um pedido de moratória dirigido ao banco, para evitar o incumprimento do empréstimo que contraiu para investir na melhoria da banda. Amândio conclui, com pragmatismo, que "isto não vai ficar tudo bem".

Do mesmo se queixa António Pereira, no mundo da música o "Tozé Pisco", proprietário da "Audio Atlântico". Há vários anos que a empresa, com sede na Batalha, especializada na organização de todo o tipo de eventos musicais, vive dos bastidores da música popular e não só. Aquilo que Tó Zé e os colaboradores fazem é garantir que cantores, bailarinas e músicos brilhem no palco, com a agitação dos feixes de luz, e com os decibéis, mais do que suficientes para que a voz do artista e o som de baterias, órgãos e guitarras elétricas chegue bem aos ouvidos de todos e, se possível, se perpetue entre a orelha e a almofada, na ressaca da noite.

Mas, desta vez, microfones, mesas de som, luz e robótica de iluminação, "está tudo empilhado" a um canto, confessa com desalento. A crise deste verão já atinge diretamente dez trabalhadores na empresa de Tozé Pisco, mas "no total serão umas 40 pessoas afetadas", admite o empresário, perante um prejuízo estimado de 250 mil euros. A "Audio Atlântico" tenta evitar o naufrágio apesar de, como reconhece Amândio, os profissionais da luz e som serem os últimos para quem alguém olha. "Somos como o Titanic a afundar; para os últimos já não há bote", resume para definir o momento por que o setor está a passar.

É preciso ir longe, para encontrar otimismo

Foi ao volante de uma viatura que a Renascença apanhou Sérgio Rossi, em plena estrada, com o sol como horizonte, nos arredores de Melbourne, na Austrália. Para o afilhado de batismo (e sobrinho) de Ágata, intérprete de temas como "Filho do Patrão" ou "És perigosa", esta quarta passagem pelo continente australiano tem sido tudo menos o planeado. “Cheguei aqui no dia 11 de março e acabei por fazer um único concerto em Sidney, já são cinco semanas nisto; se não fosse os amigos que aqui tenho, que são como uma família e têm sido o meu chão, estaria aqui perdido", confessa o autor e cantor, desagradado com o facto de ter ouvido um governante português afirmar que o Governo não é uma agência de viagens.