​Wilson Eduardo nos planos do Sporting

Wilson Eduardo pode estar de regresso ao Sporting. Segundo o jornal "A Bola", a equipa diretiva liderada por Frederico Varandas está a equacionar o regresso do avançado.



O internacional angolano de 29 anos foi formado no Sporting, entre 2004 e 2009, mas como sénior raramente foi utilizado pelos leões sucedendo-se os empréstimos a Real, Portimonense, Beira-Mar, Olhanense, Académica, Dínamo Zagreb e Den Haag.

Em 2015 desvinculou-se do Sporting e foi para Braga onde se tornou num dos jogadores mais importantes do plantel. Trabalhou com Rúben Amorim, em Braga. Foi pouco utilizado pelo atual treinador do Sporting, que justificou a ausência do capitão dos arsenalistas das suas opções regulares com o facto do jogador estar em final de contrato e não estar em conversações para estender o vínculo.

Esta possibilidade de regresso a Alvalade pode servir, de acordo com "A Bola", para o Sporting conseguir convencer João Mário, irmão de Wilson Eduardo, também a voltar ao clube. João Mário, de 27 anos, deixou Alvalade em 2016 e assinou pelo Inter de Milão, a troco de 40 milhões de euros.

O internacional português nunca se conseguiu afirmar em Itália. Chegou a ser cedido ao West Ham e esta temporada foi, de novo, emprestado ao Lokomotiv de Moscovo.