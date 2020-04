​Vítimas da pandemia lembradas no aniversário da beatificação de Alexandrina de Balasar

Vão decorrer à porta fechada as comemorações do 16º aniversário da beatificação de Alexandrina de Balasar devido "às restrições relacionadas com a pandemia do novo coronavírus".



O reitor do Santuário Alexandrina de Balasar confirma que as pessoas "já sabem, estão todos avisados que não podem ir".

A mensagem diz expressamente o seguinte: "caro peregrino, não venha a Balasar. As portas da igreja estarão fechadas e ninguém poderá entrar. Podem seguir pelo site do santuário".

O padre Manuel Neiva explica que "íamos fazer uma coisa simples. Mas atendendo a esta realidade que estamos a atravessar, ainda vamos fazer mais". É que a ocasião será aproveitada também para "rezar por todos os que sofrem por causa da pandemia e pedir à Beata Alexandrina proteção para o mundo de hoje".

Assim, apesar da data ser assinalada este sábado, 25 de Abril, as cerimónias vão ter início já esta noite. Pelas 21h00, será transmitida a eucaristia, seguida de Adoração até à meia noite.

Amanhã, sábado, dia do aniversário da beatificação de Alexandrina, as cerimónias começam às 9h30 com a Oração de Laudes, seguindo-se a Eucaristia e bênção dos doentes às 10h30. No final da missa, o Santíssimo ficará exposto no Altar para adoração.

Da parte da tarde, haverá a Adoração Comunitária às 15h00, o Canto de Vésperas e Bênção Eucarística às 16h30. E a terminar, às 17h00, a Consagração do Mundo ao Imaculado Coração de Maria "também com essa intenção de pedir a proteção de Nossa Senhora para toda esta pandemia", sublinha o padre Manuel Neiva.

Os devotos de Alexandrina podem acompanhar as cerimónias em direto através dos seguintes canais: a página oficial do Santuário Alexandrina de Balasar, no canal do Youtube e na página do Facebook.

Alexandrina Maria da Costa, natural de Balasar, Póvoa do Varzim (Arquidiocese de Braga), Salesiana Cooperadora, foi beatificada a 25 de abril de 2004, em Roma, pelo Papa S. João Paulo II. A sua festa litúrgica é celebrada a 13 de outubro.