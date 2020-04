"Uma máscara por quem nos socorre”. Paredes oferece máscaras a bombeiros e Cruz Vermelha

Veja também:

A Câmara de Paredes vai “adquirir 100 mil euros em máscaras sociais, laváveis e certificadas”, para doar, já a partir da última semana de Abril, às cinco corporações de bombeiros e às duas delegações da Cruz Vermelha Portuguesa. Depois vão ser disponibilizadas à comunidade, por um valor simbólico, como forma de apoiar as entidades que socorrem a população, revela a autarquia em comunicado.



A autarquia enquadra a iniciativa no programa “Uma máscara por quem nos socorre”, argumentando que “ao protegermo-nos, estamos a ajudar quem nos protege”.

De acordo com o município, “esta medida visa alcançar um vasto número de pessoas que necessitem das máscaras sociais no período de desconfinamento, proporcionando o respeito pelas “normas da Direção-Geral da Saúde e com um custo reduzido”.

Assim, e ainda de acordo com a nota da autarquia, “cada cidadão terá de se deslocar aos quartéis dos bombeiros, delegações da Cruz Vermelha e Juntas de Freguesia para aceder às máscaras sociais a valores reduzidos e como forma de donativo a essas corporações”.

Esta iniciativa vai apoiar a economia local, pois estas máscaras são adquiridas a empresas do concelho.



Portugal contabiliza 820 mortos associados à Covid-19 em 22.353 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o decreto presidencial que prolongou a medida até 02 de maio prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".