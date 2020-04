Quinze milhões em publicidade não chegam. Sindicato dos Jornalistas leva propostas a Marcelo

Veja também:

A presidente do Sindicato dos Jornalistas (SJ), Sofia Branco, considera que as medidas do Governo para apoiar a comunicação social não chegam e faz várias propostas.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está esta sexta-feira a receber associações do setor dos media.

No final do encontro a presidente do Sindicato dos Jornalistas disse que a compra por parte do Estado de 15 milhões de euros em publicidade institucional é uma ajuda, mas não chega perante o atual cenário de grave crise provocada pela pandemia de Covid-19.

“Viemos dizer que 15 milhões é uma medida de emergência que foi proposta pelo Governo que nos parece insuficiente, que não responde ao que é necessário. Não queremos também com isto dizer que os 15 milhões não são bem-vindos, acho que não seria muito adequado fazê-lo, 15 milhões são 15 milhões. Agora, continuamos à espera – e o anúncio foi feito há uma semana – de perceber como serão disponibilizados”, sublinha Sofia Branco.

O Sindicato dos Jornalistas apresentou várias propostas a Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente a redução do porte pago e outros apoios urgentes à imprensa regional.

A compra pelo Estado ou pelas empresas do setor empresarial do Estado de subscrições online de órgãos de informação e a criação de vales através dos quais o Estado oferece aos cidadãos assinaturas físicas ou digitais de órgãos de informação foram outras das medidas sugeridas.

A presidente Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, Leonete Botelho, defendeu que a prioridade nas medidas de emergência devem ser o setor da informação jornalística.

“Gostaria que os apoios à comunicação social que o Governo já anunciou tenham uma preocupação, desde logo, fundamental, que é ser distribuída a órgãos de informação jornalística. Esta classificação não existe como tal na lei, no entanto, é muito fácil aferir o que é um órgão de comunicação jornalístico: é um órgão que tem jornalistas a trabalhar. É que há um imenso leque de empresas de comunicação que não são jornalismo ‘tout court’. Não tem jornalistas, tem outros interesses”, sublinha Leonete Botelho.