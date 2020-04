Politécnicos planeiam abertura de atividades presenciais

Veja também:

Os politécnicos planeiam a abertura de atividades presenciais. Contudo, em comunicado, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) avisa ser preciso garantir várias regras, como o distanciamento social, a higienização das instalações e o uso de máscaras.

Na sequência das recomendações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o regresso às aulas, em maio, será gradual envolvendo, nomeadamente, “atividades letivas, de investigação e de serviços I&D que não dispensem a realização de atividades presenciais, e de provas de avaliação que, de outra forma, não são exequíveis”.

O regresso às atividades presenciais nos Politécnicos privilegia, assim, “as atividades dos finalistas, prático-laboratoriais e as avaliações que sejam indispensáveis para conclusão dos cursos ou unidades curriculares”.

O CCISP sublinha, no entanto, que “o ensino a distância continuará a ser a norma até ao final do semestre letivo, em todas as restantes atividades, incluindo avaliações em que seja possível a sua concretização”.

Soluções devem garantir iguais condições a todos

Às instituições de ensino pertencentes ao CCISP, é recomendada “a equidade nas soluções encontradas, quer para os estudantes como para docentes, investigadores e corpo técnico, seja nas condições de acesso ao ensino a distância”.

Devem, também, ser garantidas as condições de “distanciamento social, higienização dos espaços e disponibilização de equipamentos de proteção individual a todos os atores da comunidade académica”.

O Conselho Coordenador considera que a resposta dada pelo Ensino Superior ao atual momento de pandemia “foi determinante para a contenção da Covid-19 e um teste claro à elasticidade, resiliência e capacidade de adaptação das Instituições de Ensino Superior, sendo agora o momento oportuno para se ponderar a abertura das atividades presenciais, de modo faseado e sempre respeitando a segurança e saúde dos estudantes, docentes, investigadores e corpo técnico das instituições, em estreita articulação com as autoridades de saúde”.