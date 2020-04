Pais "estão a gostar da telescola" e pedem que continue depois de escolas reabrirem

Os alunos e as famílias estão a aproveitar as aulas do ensino básico transmitidas diariamente na RTP Memória, confirmaram esta sexta-feira associações de pais, que consideram que a iniciativa deve manter-se após a reabertura das escolas.

No final da primeira semana de aulas na televisão, tanto o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) como o presidente da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação (CNIPE) têm recebido reações positivas das famílias.

“Do ‘feedback’ que temos, na generalidade as pessoas estão a gostar e estão a absorver de forma positiva aquilo que está a ser transmitido”, disse à Lusa o presidente da Confap, Jorge Ascenção, contando que até lhe têm chegado histórias de pais que também aproveitam as emissões para recordar algumas matérias e aprender pela primeira vez outras.

O presidente da CNIPE é um desses pais. Em declarações à Lusa, Rui Martins admitiu que até adaptou a sua rotina para poder assistir a algumas das emissões.

As aulas do programa #EstudoEmCasa, um conjunto suplementar de recursos educativos, criado pelo Ministério da Educação, começaram a ser transmitidas na RTP Memória na segunda-feira e até ao final do terceiro período vão ocupar parte da programação diária do canal.

Na opinião de Jorge Ascenção, a iniciativa é muito positiva e seria uma mais valia para muitos alunos se se mantivesse mesmo depois da reabertura das escolas e do regresso das aulas presenciais, no próximo ano letivo.

“Eu espero que as televisões, e nomeadamente a RTP, mantenham isto”, disse, acrescentando que “a forma como está construído servirá muitas vezes de incentivo e de motivação, até para alguns adultos que em algumas matérias não estudaram até ao 9.º ano”.

Rui Martins concorda, mas alerta que estas aulas não podem substituir o trabalho e o contacto entre professores e alunos, sobretudo presencial.